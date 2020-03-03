Торжественный прием и подготовка к параду ограничат движение транспорта в Петербурге

На набережной реки Мойки с 5 по 7 марта ограничат движение транспорта. Причиной этого стало проведение Торжественного приема от имени губернатор Петербурга и представительства МИД РФ.

Мероприятие приурочено к Международному празднику Весны 8 марта, уточнили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В связи с приемом с 00:00 5 марта до 2:00 7 марта на нечетной стороне набережной реки Мойки от Гороховой улицы до дома 75-79В будет запрещена остановка.

Помимо этого, остановку транспорта ограничат у дома 73 по набережной Мойки. Запрещена она будет с 10:00 6 марта до 2:00 7 марта.

КРТИ также уведомляет об ограничения в связи с подготовкой к юбилейному параду Победу. Из-за строевых мероприятий Нахимовского военно-морского училища движение транспорта по Пеньковской улице будет прекращено с 15:00 до 17:00 6, 9, 11, 13, 16 и 18 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для грузовых автомобилей временно ограничат движение на участка трассы А-121.