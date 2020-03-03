Лучшие студотряды Петербурга получат Почетное знамя губернатора

Лучшие студотряды Петербурга получат Почетное знамя губернатора
Так будет выглядеть Почетное знамя губернатора. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял решение ежегодно присваивать лучшему студенческому отряду Петербурга Почетное знамя.

Соответствующее распоряжение градоначальник озвучил в ходе правительственного совещания во вторник, 3 марта. Церемония награждения будет проходить 17 февраля, в День российских студенческих отрядов. Инициатива о наградах для студентов-активистов была озвучена еще в прошлом году на форуме, посвященном вопросам образования.

Оценивать отряды будет спецкомиссия. Будут учитываться часы, отработанные каждым участником отряда в течение года, а также наличие поощрений от органов госвласти. На сегодняшний день в студотрядах состоят более 3 тысяч студентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парковка на Васильевском острове, скорее всего, станет платной.

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