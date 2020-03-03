Лидер «Другой России» в Петербурге сообщил о нападении «спортсменов»

Андрей Дмитриев с 2010 года руководит петербургским отделением "Другой России". Фото: Wikipedia

Андрей Дмитриев с 2010 года руководит петербургским отделением "Другой России". Фото: Wikipedia

Сопредседатель незарегистрированной политической партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев рассказал, что двое неизвестных избили его в парадной собственного дома.

Инцидент произошел утром 3 марта. По словам Дмитриева, утром он, по обыкновению, отвел в детских сад ребенка, а затем, около 8:30, возвращался домой. К этому моменту возле двери квартиры оппозиционера поджидали двое мужчин в спортивных костюмах, цитирует «Интерфакс» слова политика и журналиста.

Злоумышленники набросились на Дмитриева со спины и нанесли многочисленные удары, в том числе, в кровь разбили лицо. Пострадавший зафиксировал побои в трамвпункте и обратился в правоохранительные органы. Дмитриев связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью, так как личных врагов у него нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина напал на беременную женщину-водителя такси.