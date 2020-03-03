Киркоров уверен, что у Little Big есть шансы на победу на Евровидении

Народный артист России Филипп Киркоров оценил шансы петербургской рейв-группы Little Big на победу на Евровидении.

«У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, <…> то шансы есть», — приводит его слова «360».

Киркоров отметил, что победить также могут исполнители из Молдавии и Эстонии. Двум этим странам он в этом году будет помогать в подготовке к Евровидению.

Болеть Киркоров предложил «за наших».

Напомним, 2 марта стало известно, что от России на Евровидение пойдет петербургская группа Little Big. Артисты представят страну на конкурсе в Роттердаме. Песня, с которой группа выступит на Евровидении, будет анонсирована в скором времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Юрий Лоза негативно оценил решение отправить на Евровидение-2020 группу Little Big. Он указал на то, что коллектив с английским названием и песнями на английском, мало соотносится с русским.