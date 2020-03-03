На Украине зарегистрирован первый заболевший коронавирусом

О первом случае заболевания коронавирусом COVID-19 на территории Украины сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Это произошло в Черновицкой области. Ранее украинские власти заявляли о четырех пациентах с подозрением на коронавирус, во вторник, 3 марта, стало известно, что у одного человека анализы подтвердили опасения врачей. Под наблюдение медиков попала семья, вернувшаяся из поездки в Италию.

По прилету украинцы заподозрили признаки коронавируса, однако обратиться за медицинской помощью решили лишь через пару дней. Сейчас мужчине, у которого подтвердилось наличие инфекции, оказывают необходимое лечение. Со всеми, кто контактировал с заболевшим, работают эпидемиологи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что папа Римский проверился на коронавирус. К счастью, результат оказался отрицательным.