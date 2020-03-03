Фанат Кадырова станцевал лезгинку под Нарвскими воротами в Петербурге

Фанат Кадырова станцевал лезгинку под Нарвскими воротами в Петербурге
Лезгинка под Нарвскими воротами. Фото: youtube.com/user/tarantulaali1

Танцор, певец, актер и вайнер Али Османов станцевал чеченскую лезгинку под Нарвскими триумфальными воротами в Петербурге.

Видео с танцем он опубликовал на своем YouTube-канале. На ролике длительностью почти 2 минут Османов танцует лезгинку, а затем к нему присоединяется девушка в черном платье.

Али Османов также известен под псевдонимом Alishka. В instagram танцора более 94 тыс. подписчиков. На YouTube на него подписаны 533 тыс. человек. Османов выкладывает видео с танцами из разных мест. Самые популярные из них набрали по 12 млн просмотров.

Последний ролик из Санкт-Петербурга успели увидеть чуть более 5 тыс. человек. Положительно его оценили 259 зрителей.

Две недели назад Османов станцевал лезгинку на Красной площади в Москве. Свое выступление он посвятил Рамзану Кадырову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина станцевал на вагоне метро на станции «Владимирская».

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