Блогер из Петербурга станцевал на крыше вагона метро на «Владимирской»

Сам Николай, судя по всему, доволен резонансом, который спровоцировал его "перфоманс". Фото: Instagram @kolya_nelegal

Сам Николай, судя по всему, доволен резонансом, который спровоцировал его "перфоманс". Фото: Instagram @kolya_nelegal

Молодой человек из Петербурга опубликовал в Instgaram видео танца на вагоне метро на станции «Владимирская».

На видеозаписи видно, что молодой человек разбегается и запрыгивает на крышу поезда в момент, когда внутри находятся люди. С перрона в вагон также заходят пассажиры. Правоохранители, дежурившие в метро, попытались задержать хулигана, однако блогеру Николаю Карпенко удалось скрыться.

По слухам, эпатажные видео молодой человек выкладывает, чтобы ускорить рост подписчиков в своем блоге. На данный момент его читают 33,6 тысяч человек, однако Николай хочет добиться ста тысяч фолловеров. Тем не менее, далеко не все комментаторы одобрили поступок петербуржца. Многие сомневаются в интеллектуальных способностях «танцора».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Екатерина Диденко, на дне рождении которой в страшной трагедии погибли трое человек, включая её мужа, пришла в «Пусть говорят».