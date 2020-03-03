Турция заявила о сбитом сирийском L-39 в Идлибе

Турция заявила о сбитом сирийском L-39 в Идлибе
Сирия. Фото: pixabay.com

В Идлибе сбили сирийский военный самолет Aero L-39 Albatros. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Турецкие военные подбили самолет в небе над Идлибом. Как сообщает военный источник, упал L-39 в районе Маарет-Нуумана.

Сведения о судьбе членов экипажа не поступали.

Напомним, ситуация в Идлибе, где идут бои между сирийскими военными и боевиками, поддерживающими Турцию, резко обострилась. В ночь на 28 февраля после удара армии Сирии были убиты 33 турецких военнослужащих. После того, как турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС, Дамаск принял решение о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В Сирии заявили, что все самолеты, нарушившие запрет, будут восприниматься как враждебные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлев заявил о невозможности гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии.

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