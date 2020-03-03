УФАС Петербурга прекратило несколько «гречневых дел»

УФАС Петербурга прекратило несколько «гречневых дел»
Нарушения доказаны не были. Фото: Pixabay

Ранее дела были возбуждены из-за подозрений в нарушении закона о торговле.

Под подозрение попали два производителя — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг». Производились разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы.

Но, исходя из документов, которые предоставили производители, стало ясно, что для петербургских сетей оптовые поставщики гречки не создавали условия, нарушающие закон, поэтому дела были закрыты.

Сами дела были возбуждены в ноябре 2019 года. УФАС изучало цены и их формирование, в связи с подозрением, что производители поставляли товар для разных магазинов розничной торговли по разным ценам, что является дискриминацией и нарушением закона о торговле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава петербургского УФАС проверил аптеки на наличие медицинских масок.

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