На праздничные выходные между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»

Билеты уже можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Фото: Baltphoto

Билеты уже можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Фото: Baltphoto

В честь длинных праздничных выходных, посвященных Международному женскому дню, с 6 по 9 марта, между Москвой и Северной столицей будут курсировать дополнительные поезда.

Повышенный спрос на поездки между Петербургом и столицей привел к необходимости введения дополнительных «Ласточек». Об этом во вторник, 3 марта, сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Спецпоезда будут курсировать под номером №814.

Из Москвы в город на Неве они отправятся 6 и 8 марта в 16:53 с прибытием в 0:45. В обратном направлении будут ездить «Ласточки» №723 , которые отправятся с Московского вокзала 6, 7 и 9 марта в 11:35 и окажутся в столице в 18:17.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 28 апреля из Северной столицы начнут курсировать поезда до Евпатории, а с 7 мая добавятся маршруты до Феодосии.