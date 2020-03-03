Председатель Союза журналистов Петербурга и области может потерять работу из-за двойного гражданства

Людмила Фомичева является также президентом «Интерфакс -Северо-Запад» и директором АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки». Под вопросом продолжение работы в АНО.

Должность директора АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» Фомичева может потерять из-за наличия у него двойного гражданства. Помимо России, она является и гражданкой Греции. На это обратил внимание Роскомнадзор и уже подал заявление в Куйбышевский суд о приостановке деятельности издания «Новости Кронштадтского района». Об этом сообщает 78.ru.

Данное обстоятельство не стыкуется с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным указом, которые запрещает иностранным лицам владеть и управлять более, чем 20% СМИ России.

Уже сегодня, 3 марта, правление АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» направило представление об освобождении Фомичевой с её должности. Направлено оно было в Комитет имущественных отношений.

Пока что, должность в.и директора занял заместитель директора Михаил Иванов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Людмилу Фомичеву в третий раз назначили председателем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.