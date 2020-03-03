В Перми экстренно приземлился самолет S7, летевший в Москву

Самолет авиакомпании S7, совершавший рейс из Новосибирска в столицу, был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Перми.

Причиной тому стало сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту, поступившее на почту контактного центра авиакомпании. Получив сообщение от диспетчера, пилот принял решение запросить экстренную посадку. В небе над Удмуртией лайнер подал сигнал бедствия.

По приземлении 114 пассажиров и 6 членов экипажа воздушного судна были эвакуированы, а сам Airbus A320 и багаж пассажиров поверили сотрудники службы безопасности. По результатам проверки никаких опасных предметов обнаружено не было, поэтому самолет успешно продолжил полет в Москву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце марта «Победа» открывает рейсы из Северной столицы в Римини. Полеты стартуют 29 марта и будут ежедневными.