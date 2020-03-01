Самолеты «Победы» будут летать из Петербурга в Римини

Самолеты &#171;Победы&#187; будут летать из Петербурга в Римини
Фото: pixabay.com

Первые авиарейсы планируют на 29 марта.

Теперь все желающие смогут улететь в итальянский город Римини из Санкт-Петербурга на самолетах «Победы», пишет «Петербургский дневник», ссылаясь на руководителя офиса «Visit Petersburg» Римини Леонардо Корбуччи. Первый рейс отправится 29 марта, они будут осуществляться каждый день. Отмечается, что официальная информация появится 16 марта.

Отмечается, что Римини можно назвать самым «русским» городом Италии. Туда уже можно долететь из нескольких крупных объектов страны.

Напоминаем, что сейчас по Италии распространяется коронавирус, так что туристам не советуют пока ездить туда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолеты из Южной Кореи перестанут летать в Россию. Все ограничения будут действовать до первого апреля. Их ввели из-за распространения коронавируса.

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