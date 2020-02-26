Самолеты из Южной Кореи перестанут летать в Россию

Все ограничения будут действовать до первого апреля. Их ввели из-за распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщила вице-премьер Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба. Она заявила, что самолеты между Россией и Южной Кореей перестанут летать как минимум до первого апреля из-за распространения коронавируса. Отмечается, что соединять государства смогут борты «Аэрофлота» и ее «дочки» «Авроры» до тех пор, пока все россияне не вернуться домой.

Ограничения также ввели для туристов из Ирана – гражданам страны перестанут выдавать визы. Нововведения не коснуться деловых и гуманитарных виз. Голикова подчеркнула, что пока неясно, что делать с Италией, так как страна входит в Евросоюз. Она просит россиян воздержаться от путешествий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургу грозит острый дефицит сырья для производства лекарств из-за коронавируса.