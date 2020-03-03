«Одноклассники» запустили сервис восстановления доступа к аккаунту по фото

Российская социальная сеть «Одноклассники» обзавелась функцией распознавания лиц для восстановления доступа к аккаунту пользователя.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу соцсети, в случае, если пользователь несколько раз подряд ввел неправильный пароль, соцсеть предложит пользователю восстановить доступ с помощью номера телефона или по электронной почте. Если эти способы будут недоступны, то пользователю предложат восстановить доступ по фото. Отмечается, что в этом случае в профиле должны быть фотографии, с помощью которых будет возможность восстановить аккаунт. Сервис работает на базе нейросетей.

При этом фотографии будут использоваться только для восстановления доступа, снимки не попадут на страницу.

Сервис уже можно опробовать в мобильном приложении на Android. Устройства iOS обзаведутся такой функцией в ближайшие месяцы.

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