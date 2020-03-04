Продажу алкоголя в барах-«наливайках» могут ограничить по времени

Общепитам в жилых домах могут запретить продажу алкоголя. Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

Общепитам в жилых домах могут запретить продажу алкоголя. Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

В барах и кафе, расположенных в жилых домах, могут ограничить продажу алкоголя. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме РФ.

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах. Инициатива направлена на борьбу с «наливайками» — небольшими барами, которые торгуют алкоголем на первых этажах домов по ночам.

Поправки предлагают наделить власти субъектов Федерации правом ограничивать время продажи алкоголя, вплоть до полного запрета, пишут «Ведомости».

На федеральном уровне депутаты рассчитывают установить минимальную площадь зала обслуживания в таком заведении — не менее 20 кв. метров. Увеличить нижний предел на местном уровне смогут региональные власти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который позволит региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в общепитах, расположенных в жилых домах.