Обвиняемый во взрыве академии Можайского прошел лечение

Обвиняемый во взрыве академии Можайского прошел лечение
Корпус академии на улице Красных Курсантов. Фото: Википедия

Преподаватель Рифат Закиров, обвиняемый во взрыве в Военно-космической академии имени Можайского, прошел психиатрическую экспертизу. После лечения его вернули под домашний арест.

Взрыв в академии прогремел 2 апреля 2019 года. Вскоре после этого был задержан преподаватель академии имени Можайского Рифат Закиров. Он полностью признал вину и извинился перед пострадавшими от взрыва, пишет «Коммерсантъ».

В ходе следствия у Закирова было выявлено психическое расстройство. Лечение он проходил в городской психиатрической больнице. По выходу из учреждения по настоянию ГВСУ СКР его поместили под домашний арест.

Обвинение отмечает, что вину офицера доказывают его признательные показания, рассказы свидетелей и различные экспертизы.

По данным источника, Закиров несколько раз получал контузии в горячих точках и имел определенные проблемы со здоровьем еще до происшествия. Усугубить травмы мог взрыв, в котором сам Закиров также пострадал.

Напомним, 2 апреля, в одном из корпусов академии имени Можайского на улице Красного Курсанта во время обезвреживания бомбы произошел взрыв. В результате происшествия пострадали четыре человека.

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