Защита экс-замначальника ФСИН Баринова ходатайствует об освобождении по УДО

Адвокаты осужденного за крупную взятку экс-замглавы ФСИН Николая Баринова обратились к суду с просьбой об условно-досрочном освобождении для подзащитного.

Юристы настаивают, что на 1 марта 2020 года Баринов отбыл две трети своего срока, так как на момент объявления приговора провел в СИЗО более 2,2 лет из назначенных 3,5. В связи с этим подсудимый может претендовать на освобождение по УДО, передает слова адвокатов объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защита Баринова также полагает, что осужденный раскаялся в совершенных преступлениях и отмечают его неукоснительно примерное поведение в период отбывания наказания. Отметим, что Баринов попал за решетку по обвинению во взятке в 44 млн рублей, которую он получил при строительстве «Крестов-2», а также покровительство и попустительство при реализации государственного контракта.

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