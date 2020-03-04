Стало известно, как Путина защищают от коронавируса

Для защиты российского лидера Владимира Путина от угрозы заражения китайским вирусом делается все необходимое. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что речь идет об обычных мерах гигиены, которые могут принимать все россияне.

Такими словами пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос о том, какие меры предпринимаются для обеспечения защиты Путина от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Владимир Путина. Он рассказал, что экономика испытывает сложности из-за коронавируса. Президент также отметил, что негативные последствия эпидемии коснулись практически всех государств.