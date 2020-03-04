Александр Беглов осмотрел обновленный фасад дома Галунова

Губернатор Северной столицы посетил доходный дом И. В. Галунова на 2-й Советской улице и оценил вид здания после реставрации.

Визит к завершенному объекту является частью традиционной рабочей поездки градоначальника по одному из районов города. В среду, 4 марта, внимание Беглова было обращено на инфраструктуру и благоустройство Центрального района Петербурга.

В последний раз капитальный ремонт доходного дома купца Галунова проводился почти 140 лет. Реставрацию полностью завершили в 2019 году. В ходе работ был обновлен фасад, восстановлена декоративная лепнина, ограды на балконах. Дому также вернули мощные дубовые двери. Губернатор остался доволен проделанной работой и подчеркнул, что «это наша с вами история, и задача – восстановить все, как было раньше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на реставрацию памятника Николаю I на Исаакиевской площади уйдет два года и 116 миллионов рублей.