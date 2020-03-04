Самым дорогим районом для жизни в Петербурге оказался Крестовский остров

Выяснилось, что жилье на Крестовском в три раза дороже недвижимости на окраинах Петербурга — в Шушарах, Рыбацком или на Парнасе.

Так, цена квадратного метра в элитном жилкомплексе на острове составляет около 298 тысяч рублей — дороже, чем в самом центре города, возле «Гостиного двора», где средняя стоимость «квадрата» 280 тысяч. У «Чернышевской» цены значительно ниже — 249 тысяч рублей за кв. м., подсчитали эксперты «Мира квартир».

При этом рядом с «Василеостровской» средняя стоимость квартир и вовсе 146 тысяч рублей. Не намного дешевле «Приморская» — 138 тысяч. Однако в таком же спальном районе у «Проспекта Просвещения» цена за квадратный метр почти на 40 тысяч дешевле, 107 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург занял одну из лидирующих позиций в рейтинге по числу афер с недвижимостью.