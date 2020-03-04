На проспекте Испытателей образовался транспортный коллапс из-за сломанных светофоров

На проспекте Испытателей образовался транспортный коллапс из-за сломанных светофоров
Светофор сломался из-за аварии на трамвайных путях. Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

На проспекте Испытателей в Приморском районе Северной столицы днем 4 марта собралась значительная пробка.

Причиной затора стали неработающие светофоры. Из-за технического сбоя «встали» не только автомобили, но и общественный транспорт. О случившемся возмущенно рассказывают очевидцы в социальных сетях. В свою очередь, источником неполадки со светофорами стал обрыв контактной линии на трамвайных путях. Это вызвало сбой в электричестве.

На месте происшествия уже работают коммунальные службы, однако пробка у «Пионерской» мешает автомобилистам радоваться скорой ликвидации поломки. Впрочем, сколько времени займет починка линии — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге нетрезвые пассажиры набросились на таксиста, когда тот отказался вести дебоширов на Думскую.

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