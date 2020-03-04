Ленобласть приготовила семена к началу весеннего сева

Ленобласть приготовила семена к началу весеннего сева
Ленинградская область готовится к посевной. Фото: pixabay

Ленинградская область приготовила к посевной 14 тысяч тонн семенного картофеля и почти 13 тысяч тонн семян зерновых.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, обеспечение области семенным картофелем составляет 137% к потребности. Большая часть из этого объема (70%) составляет оригинальные и элитные семена. Область входит в тройку главных российских производителей по выращиванию этих семян.

К весеннему севу регион полностью обеспечен семенами яровых зерновых культур и на 99% семенами трав. На данный момент на предприятиях подходит к концу переборка семенного картофеля и доработка семян зерновых и многолетних трав — речь идет о сушке, чистку, сортировку и проверке на всхожесть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.

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