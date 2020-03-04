Петербурженка отбилась от насильника. Его уже разыскивают

Женщина отбилась от преступника и выгнала его из подъезда.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщают пользователи социальных сетей в группе «Вконтакте» «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Все случилось в Калининском районе в одном из подъездов – неизвестный проследовал туда за женщиной, которую пытался изнасиловать. Петербурженка оказалась крепким орешком – она дала отпор мужчине, а затем вытолкала его из дома.

Пользователи удивились такому поведению женщины и отметили, что она очень смелая. Сотрудники правоохранительных органов уже в курсе инцидента и разыскивают мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приезжего подозревают в изнасиловании семиклассницы в гостинице в Петербурге. Мать потерпевшей уточнила, что инцидент произошел примерно в три часа ночи.