Семилетние двойняшки сбежали от жестокой матери

Семилетние двойняшки сбежали от жестокой матери
Дети были травмированы. Фото: Pixabay

Дети ушли из дома после того, как их избила родительница.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Двоих детей нашли на улице в Москве. На телах брата и сестры обнаружили ряд травм, которые говорят об избиении. Прохожие позвонили в спецслужбы и рассказали о маленьких детях. По предварительным данных, агрессором выступила мать, воспитывающая двойняшек самостоятельно, так как ее муж умер. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента и пытаются понять, действительно ли женщина подняла руку на малышей. Сейчас дети находятся у родственников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге двое экс-полицейских сядут в колонию за избиение подростка. Их также лишили права занимать должность в госорганах в течение двух лет. Слушание дела проходило в особом порядке, а подсудимые признали свою вину.

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