Трамвай «Чижик» отпразднует свой 2-ой день рождения в марте

Скоростной трамвай «Чижик» отмечает в этом месяце две даты — два года с запуска движения и полгода использования всех маршрутов трамвайной сети.

Собранная специалистами статистика за эти временные промежутки важна для проекта тем, что позволяет оценить работу инженеров и финансистов, сообщает «Мойка78».

Трамвай №8 перевозил почти один миллион пассажиров ежемесячно спустя 10 месяцев работы после запуска. После запуска сокращенного маршрута №64 в 2018 году, количество пассажиров достигло 1,5 миллионов.

А после продления маршрута №64 до «Ржевки» и запуска маршрутов №59 и №63, пассажиропоток увеличился до более двух миллионов пассажиров в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до «Шушар» планируют пустить «Чижика», чтобы решить проблему с транспортом.