В Петербурге поставят переписку Цветаевой и Пастернака

Спектакль, в котором расскажут о взаимоотношениях двух поэтов, покажут в Малом зале Филармонии имени Шостаковича. Проходить представления будут 24 и 25 марта в 20:00.

Главную роль сыграет известная актриса Елизавета Боярская. Название у постановки — «1926». В ней будет представлено видение драматической переписки, которая велась между Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Об этом сообщает АБН.

Вместе с Анатолием Белым, Боярская покажут на сцене один из самых известных платонических романов двух величайших поэтов 20 века.

Поставила спектакль режиссер Алла Дамскер. За музыку будет отвечать композитор Алексей Курбатов. В спектакле будут использованы как собственные произведения, так и музыка известных композиторов разных лет.

Спектакль создан Фондом поддержки музыкального образования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые покажут спектакль, выигравший Гран-при Всероссийского конкурса.