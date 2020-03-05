В Петербурге поставят переписку Цветаевой и Пастернака

В Петербурге поставят переписку Цветаевой и Пастернака
Марину Цветаеву сыграет знаменитая дочь Михаила Боярского. Фото: instagram.com/lizavetabo

Спектакль, в котором расскажут о взаимоотношениях двух поэтов, покажут в Малом зале Филармонии имени Шостаковича. Проходить представления будут 24 и 25 марта в 20:00.

Главную роль сыграет известная актриса Елизавета Боярская. Название у постановки — «1926». В ней будет представлено видение драматической переписки, которая велась между Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Об этом сообщает АБН.

Вместе с Анатолием Белым, Боярская покажут на сцене один из самых известных платонических романов двух величайших поэтов 20 века.

Поставила спектакль режиссер Алла Дамскер. За музыку будет отвечать композитор Алексей Курбатов. В спектакле будут использованы как собственные произведения, так и музыка известных композиторов разных лет.

Спектакль создан Фондом поддержки музыкального образования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые покажут спектакль, выигравший Гран-при Всероссийского конкурса.

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