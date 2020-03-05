Силуанов перечислил «отмирающие» профессии в России

Силуанов перечислил &#171;отмирающие&#187; профессии в России
Силуанов считает, что технологии способствуют разрыву между богатыми и бедными. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Среди них – бухгалтер и охранник. Также министр финансов заявил об увеличении разрыва между богатыми и бедными.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщает ТАСС, цитируя слова министра финансов России Антона Силуанова. Представитель ведомства, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве России, заявил, что некоторые профессии уже начинают отмирать. Так, скоро будут не нужны бухгалтеры, потребность в них уже сокращается. Не повезет и охранникам, которых заменят камеры и системы для обеспечения безопасности.

Силуанов отметил, что разрыв между богатыми и бедными слоями населения растет с каждым днем в том числе из-за развития технологий.

«Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже»,

— рассказал министр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти матери в декрете смогут бесплатно обучиться новой профессии.

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