Силуанов перечислил «отмирающие» профессии в России

Среди них – бухгалтер и охранник. Также министр финансов заявил об увеличении разрыва между богатыми и бедными.
Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщает ТАСС, цитируя слова министра финансов России Антона Силуанова. Представитель ведомства, выступая на лекции в Финансовом университете при правительстве России, заявил, что некоторые профессии уже начинают отмирать. Так, скоро будут не нужны бухгалтеры, потребность в них уже сокращается. Не повезет и охранникам, которых заменят камеры и системы для обеспечения безопасности.
Силуанов отметил, что разрыв между богатыми и бедными слоями населения растет с каждым днем в том числе из-за развития технологий.
«Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже»,
— рассказал министр.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти матери в декрете смогут бесплатно обучиться новой профессии.