Россиянки назвали самые любимые фильмы

Первое место заняла мелодрама «Красотка», в которой снялась Джулия Робертс.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщается на сайте «Кино Mail.ru». В преддверии Международного женского дня были изучены вкусовые предпочтения россиянок. Результатом исследования стал список самых любимых фильмов, который возглавила «Красотка». На втором месте оказалась французская картина «1+1», а тройку лидеров замкнул «Служебный роман».

В топ-10 также попали фильмы «Москва слезам не верит», «Титаник», «Любовь и голуби», «Грязные танцы», «Форрест Гамп», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Унесенные ветром».

Уточняется, что те или иные фильмы нравились женщинам в зависимости от места их проживания. Москвички, например, оказались большими любительницами иностранного кино.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса.