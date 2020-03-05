«Золотя судья» Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Она написала открытое письмо президенту и рассказала ему о травме со стороны прессы.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Краснодарская судья Елена Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю со стороны СМИ после скандала с дорогостоящей свадьбой ее дочери. Судья пишет, что ей все это время сложно жить и работать. Она отмечает, что ее пытаются таким образом убрать с должности, сообщает «Коммерсантъ». Хахалева заверила, что информацию чаще всего распространяют интернет-СМИ или Telegram-каналы, которые невозможно привлечь к ответственности. Из-за травли некоторые судьи уже ушли со своих постов, она не хочет стать следующей и просит Путина вмешаться.

Напоминаем, что скандал разгорелся еще три года назад. Тогда в сети появились кадры со свадьбы дочери Хахалевой, на которую, писали СМИ, было потрачено около двух миллиардов долларов. Данные признали недостоверными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как Путина защищают от коронавируса.