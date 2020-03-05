Жительница Калифорнии ухаживала за искусственным суккулентом

Жительница Калифорнии ухаживала за искусственным суккулентом
Девушка расстроилась. Фото: Facebook

О том, что растение ненастоящее, она узнала случайно.

Об этом стало известно 5 марта. Обо всем жительница Калифорнии Кейли Уилкс в своем Facebook. Она написала, что ей подарили суккулент два года назад и девушка была уверена – он настоящий. Уилкс ухаживала за ним и очень старалась делать все, чтобы растение чувствовало себя хорошо. Девушка ставила суккулент на подоконник, поливала его и мыла листья. Когда Уилск захотела пересадить его, она поняла, что под слоем земли все это время был пенопласт.

«Чувствую, что все эти годы жила во лжи»,

— написала Уилкс.

Пользователи отметили, что искусственное растение действительно похоже на настоящее. Уилкс затем заявила, что ей прислали сразу несколько суккулентов, чтобы она не расстраивалась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аномальное тепло в Петербурге пробудило растения в январе.

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