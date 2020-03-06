В России участились случаи подделок банковских карт

В России участились случаи подделок банковских карт
В 2019 году количество выявленных подделок среди банковских карт выросло на 57,2%. Фото: pixabay

В России все чаще встречаются подделки среди банковских карт. По данным МВД, случаи участились более чем на 50%.

Как сообщает РИА Новости, в прошлом году количество выявленных подделок выросло на 57,2%. Помимо этого, мошенники все чаще подделывают страховки на автомобиль (27% за год) и различные печать (более 15% за год).

Всего за год количество преступлений по факту мошенничество увеличилось на 14% — почти 220 тысяч. Преступления в этой сфере составили пости 11% от числа всех совершенных в России нарушений закона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк рассказал, как защититься от телефонного мошенничества. Социальная инженерия остается одним из наиболее распространенных методов мошенничества.

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