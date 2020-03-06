Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд, ему грозит 6 лет тюрьмы

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвиняет российского бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии от американской налоговой службы активов стоимостью в 1 миллиард долларов.

По данным американских властей, все произошло еще в 2013 году, когда стоимость акций Тинькова превысила сумму в 1 миллиард долларов. При этом согласно его налоговым документам, доход бизнесмена составлял не более 330 тысяч долларов.

Как говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте Минюста США, в результате первичного размещения акций Тинькофф Банка на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел более чем 1 млрд долларов. После этого в течение трех дней бизнесмен отказался от гражданства США.

Если вину Тинькова признают, что ему грозит до трех лет тюрьму по каждому из трех пунктов обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова.