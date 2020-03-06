«Модельный агент» из Москвы шантажировал 13-летнюю петербурженку интимными фото

Школьница, живущая во Фрунзенском районе Северной столицы стала жертвой преступника, который обманом выманил у 13-летней девочки интимные фото- и видеозаписи.

Все началось с того, что семиклассница нашла во «Вконтакте» группу, в которой публиковались различные вакансии. Вероятно, девочка надеялась найти подработку. Вскоре ей написал мужчина, представившийся модельным агентом, и предложил работу.

В ходе беседы мошенник уговорил школьницу прислать ему обнаженные фотографии. Однако полученных снимков злоумышленнику оказалось не достаточно, и он требовал новых, а позже и вовсе названивал подростку, угрожая распространить её личные фото в Сети. К счастью, переписку случайно обнаружила мать девочки. Она оперативно удалила страницу во «Вконтакте» и сменила номер телефона дочери, а затем обратилась в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе второклассник разбился, выпав с 20-го этажа.