Реальная численность населения Петербурга прибавляет городу популярность?

Несмотря на официальные данные о 7 млн человек, проживающих в Петербурге, которые публикует «Росстат», все чаще появляется информация о реальном количестве жителей города на Неве — 10 млн человек. Почему?

Выяснилось, что данные о реальном количестве людей, проживающих в Северной столице влияют буквально на все сферы жизни города: медицину, предпринимательство, общественный транспорт, образование и многое другое. Исследование, проведенное «Мойкой78» показывает, что, в числе прочего, информация о количестве жителей города повышает его престижность.

Это позволяет привлекать больше инвесторов, способствует развитию транспортной инфраструктуры, улучшает уровень жизни горожан. Впрочем, влияние не только положительное, но и отрицательное: органам безопасности труднее следить за порядком, вырастает нагрузка на бюджетные медицинские учреждения, на дорогах все больше пробок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за год численность жителей Ленинградской области выросла на 28 тысяч человек.