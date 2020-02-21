Численность населения в Ленобласти превысила 1,8 млн человек

Численность населения в области должна превысить 2 млн человек. Фото: pixabay

Численность населения в области должна превысить 2 млн человек. Фото: pixabay

Всего за один год число жителей Ленинградской области увеличилось на 28 тыс. человек, тем самым составив общую численность населения почти в 1,9 млн человек.

Согласно данным Петростата на начало текущего года, в Ленинградской области проживают 1 875 900 человек.

В течение года в Ленобласти прибавилось количество местных жителей. Согласно прогнозам на ближайшие годы, численность населения в области должна превысить 2 млн человек. Эту цифру ожидают к 2036 году.

Ранее стало известно, что в Петербурге число местных жителей увеличилось на 31 тысячу человек, составив 5,4 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат обнародовал данные по численности постоянного населения в различных округах и регионах России. Наивысшая убыль населения зафиксирована в Приволжском федеральном округе.