Росстат озвучил регионы, лидирующие по убыли населения

Росстат озвучил регионы, лидирующие по убыли населения
Положительная динамика наблюдается в Ленобласти - прирост населения составляет 28,5 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Росстат обнародовал данные по численности постоянного населения в различных округах и регионах России. Наивысшая убыль населения зафиксирована в Приволжском федеральном округе.

Сокращение постоянного населения в Приволжье составляет 110 тысяч человек. На второй и третьей строчке Сибирский и Дальневосточный округа, с показателями в 54,2 и 21,3 тысячи человек соответственно. Среди регионов самые печальные цифры у Саратовской области (19 тысяч человек), Омской и Кемеровской области, где ежегодная убыль населения составляет 17,6 и 16,5 тысяч.

Лидирующим регионом по росту населения признан Северо-Кавказский округ (62 тысячи человек), а также Центральный (61,4 тысячи) и Южный (11,6 тысячи).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Путина, численность населения Российской Федерации недостаточно велика.

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