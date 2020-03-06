Перепады температур заставляют аварийные службы Петербурга работать в усиленном режиме

В течение ближайших дней, с 6 по 10 марта, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на работу в усиленном режиме.

Это связано с перепадами температур, которые приходят в город вместе с пока еще прохладной, но уже отчетливо весенней погодой. Главный инженер «Теплосети» Игорь Антонов объяснил, что при изменении температуры на улице необходима регуляция температуры воды в трубах, что приводит к дополнительной нагрузке.

Поэтому оперативные бригады будут работать в режиме повышенной готовности, чтобы, в случае необходимости, как можно быстрее ликвидировать дефекты. Отметим, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» убедительно просит петербуржцев не приближаться к местам парения или вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о происшествии по телефону 004 или 112.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участковых Петербурга переводят в область для усиления мер безопасности.