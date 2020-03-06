В Китае выявили первый случай энцефалита из-за поражения коронавирусом СOVID-19 ЦНС

В одной из больниц Пекина пациенту впервые поставили диагноз: пневмония и энцефалит, вызванные новым типом коронавируса.

Исследовав этот случай, специалисты из госпиталя «Дитань» Столичного медицинского университета Пекина сделали выводы, что COVID-19 способен поражать также центральную нервную систему. Помимо только что выявленных пневмонии и энцефалита, у больных новым штаммом коронавируса встречаются и другие осложнения.

Среди них травмы миокарда, поражение печени, нарушения функций других внутренних органов. К счастью, 56-летнего пациента с новыми осложнениями удалось вылечить. 25 февраля его успешно выписали домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Российской Федерации проведено более 51 тысячи тестов на коронавирус.