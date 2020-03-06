Путин рассказала о предложении взять замуж девушку из Иваново

Президент напомнил, что город не зря считается городом невест.
Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин побывал в Иваново, где он отправился в детскую поликлинику. Там глава государства пообщался с местными жителями – одна из пришедших девушек крикнула: «А возьмите меня замуж». Путин удивился, но все же не растерялся и пообщался с ней.
После президент России сам рассказал об этой истории, заявив, что он получил интересное получение во время визита в Иваново.
«Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали»,
— поделился Путин.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию.