Путин рассказала о предложении взять замуж девушку из Иваново

Президент напомнил, что город не зря считается городом невест.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин побывал в Иваново, где он отправился в детскую поликлинику. Там глава государства пообщался с местными жителями – одна из пришедших девушек крикнула: «А возьмите меня замуж». Путин удивился, но все же не растерялся и пообщался с ней.

После президент России сам рассказал об этой истории, заявив, что он получил интересное получение во время визита в Иваново.

«Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали»,

— поделился Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию.