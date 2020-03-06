Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент надеется, что они помогут объединить россиян.

Об этом стало известно 5 марта. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с главами фракций Государственной думы. Он объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию. Глава страны надеется, что благодаря им удастся объединить людей вне зависимости от национальности, достатка, проживания и вероисповедания.

Путин также подчеркнул, что решение о поправках должны принять сами граждане. Он настаивает на том, чтобы депутаты и политики занимались разъяснением тех или иных инициатив, чтобы россиянам было понятнее. Некоторые изменения нужны для невозможности «раскачать» страну.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муфтий Дагестана считает справедливым упоминание Бога в Конституции. Предложение об упоминании бога в Конституцию внес патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Москве был собран межрелигиозный совет, который поддержал данную инициативу.