Муфтий Дагестана считает справедливым упоминание Бога в Конституции

Муфтий Дагестана Ахмад Афанди назвал справедливым упоминание Бога в обновляемой Конституции РФ.

«Считаю справедливым упоминание Бога в Конституции РФ, поскольку вера во Всевышнего, в единого Творца объединяет большинство людей, живущих в нашей стране, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии», — заявил, сообщает пресс-служба религиозного деятеля.

Накануне президент России внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В поправках Путина есть упоминание Бога и определение брака «как союза мужчины и женщины». Фраза «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Предложение об упоминании бога в Конституцию внес патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Москве был собран межрелигиозный совет, который поддержал данную инициативу.

Упоминание может появиться в третьей главе Конституции.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.