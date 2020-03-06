Пропавшую несколько дней назад школьницу нашли у похитителя в ящике под диваном

Пропавшую несколько дней назад школьницу нашли у похитителя в ящике под диваном
Девочка пробыла у похитителя 2 дня. Фото: pixabay.com

Подозреваемого задержали. В его отношении собираются возбуждать уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщается на сайте Следственного управления СКР России по Костромской области. Восьмилетняя девочка шла по городу в среду, когда к ней подъехал мужчина на машине. Он силой затащил ребенка в салон и увез ее в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника и наведались к нему домой. В коробе для белья внутри дивана они нашли пропавшую девочку. Не уточняется, каково ее состояния.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавшую школьницу из Гатчины нашли в Петербурге. Заявление о пропаже школьнице подала её 39-летняя мать. Она сообщила, что девочка ушла из дома в 17:00 26 февраля и так и не вернулась.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Кострома происшествия пропал ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блогер Манукян заявил, что Бузова дорого ему обходится
Пропавшую несколько дней назад школьницу нашли у похитителя в ящике под диваном
Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после скандала в ...
В Финляндии у 15 человек диагностировали коронавирус
На Парнасе странный водитель стреляет по колесам
Путин заявил, что сменяемость власти необходима
Власти Петербурга закупят лифты на 300 млн рублей
В Москве вылечился заболевший коронавирусом