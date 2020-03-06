Пропавшую несколько дней назад школьницу нашли у похитителя в ящике под диваном

Подозреваемого задержали. В его отношении собираются возбуждать уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщается на сайте Следственного управления СКР России по Костромской области. Восьмилетняя девочка шла по городу в среду, когда к ней подъехал мужчина на машине. Он силой затащил ребенка в салон и увез ее в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника и наведались к нему домой. В коробе для белья внутри дивана они нашли пропавшую девочку. Не уточняется, каково ее состояния.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавшую школьницу из Гатчины нашли в Петербурге. Заявление о пропаже школьнице подала её 39-летняя мать. Она сообщила, что девочка ушла из дома в 17:00 26 февраля и так и не вернулась.