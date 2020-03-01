Пропавшую школьницу из Гатчины нашли в Петербурге

Полицейские установили местонахождение 16-летней школьницы из Гатчины. Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась.

Девочку в результате оперативно-розыскных мероприятий нашли вечером в субботу, 29 февраля. Она находилась у одного из домов по Загородному проспекту.

«Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подростка передали медикам.

Напомним, заявление о пропаже школьнице подала её 39-летняя мать. Она сообщила, что девочка ушла из дома в 17:00 26 февраля и так и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти пропала 70-летняя пенсионерка. У женщины фиолетовые волосы, карие глаза и отсутствуют зубы.