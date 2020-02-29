В Гатчинском районе ищут пропавшую пенсионерку с фиолетовыми волосами

В Гатчинском районе ищут пропавшую пенсионерку с фиолетовыми волосами
При владении какой-либо информации о женщине, стоит звонить по указанным номерам.Фото: "Лиза Алерт"

Ведутся поиски Драссиды Кошельниковой. Она пропала в поселке Мыза-Ивановка в Гатчинском районе Ленинградской области. С 27 февраля родственники не знают, где она может находиться. Поиски начал вести поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Об этом они сообщили в своей группе в социальной сети «Вконтакте».

Одна из самых главных примет у женщины — фиолетовые волосы. Помимо этого, у нее нет зубов. Рост небольшой -160 см, худощавое телосложение. Карие глаза.

Женщина была одета в розовую длинную куртку, синие штаны спортивного типа, вязаную бело-красную шапку. Обута она в голубые галоши. В руках, возможно, находится бело-голубой тряпичный мешок.

Женщине может быть необходима помощь врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отряде «Лиза Алерт» предупредили петербуржцев о мошенниках.

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