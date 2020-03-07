На Среднеохтинском проспекте пьяный водитель пытался оторваться от правоохранителей

В Северной столице среди ночи задержали еще одного пьяного водителя. Сотрудникам ДПС пришлось погоняться за нарушителем.

Все произошло сегодня, 7 марта, на Среднеохтинском проспекте. Около 02:40 водитель пытался удрать от правоохранителей на скорости 150-200 километров в час. после погони нарушителя поймали.

По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», автомобилист был с признаками алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе полицейские устроили погоню за мужчиной, управляющим автомобилем в нетрезвом виде. Подозрительного водителя заметил прохожий.