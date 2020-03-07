На Среднеохтинском проспекте пьяный водитель пытался оторваться от правоохранителей

На Среднеохтинском проспекте пьяный водитель пытался оторваться от правоохранителей
Водителя поймали. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице среди ночи задержали еще одного пьяного водителя. Сотрудникам ДПС пришлось погоняться за нарушителем.

Все произошло сегодня, 7 марта, на Среднеохтинском проспекте. Около 02:40 водитель пытался удрать от правоохранителей на скорости 150-200 километров в час. после погони нарушителя поймали.

По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», автомобилист был с признаками алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе полицейские устроили погоню за мужчиной, управляющим автомобилем в нетрезвом виде. Подозрительного водителя заметил прохожий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание новости спб происшествия пьяный водитель
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, почему полезно выпивать кофе перед работой
Беглов распорядился усилить меры по профилактике коронавируса
В Пулково отменили рейсы в Италию и Среднюю Азию
В поселке Шушары обнаружен боеприпас времен ВОВ
На Среднеохтинском проспекте пьяный водитель пытался оторваться от ...
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
«Как есть»: лицо Леры Кудрявцевой «без фотошопа» ...
В Петербурге заметил скворечник с камерами видеонаблюдения