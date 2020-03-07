Жительница из Иваново рассказала о себе после предложения президенту

Девушка действительно привлекла к себе внимание, как и предположил президент России Владимир Путин.

Напомним, Путин находился в Иваново в рамках рабочей поездки. Общаясь с местными жителями, к нему обратилась девушка, которая попросила жениться на ней.

Позже, с девушкой поговорили журналисты, и она рассказала о себе. Об этом сообщают РИА-новости.

Девушку зовут Юлия Шилова, ей 28 лет, а работает она актрисой в театре для детей. Избранника у нее не так, потому что она еще не нашла действительно подходящего спутника жизни. А вот лидером страны она восхищается давно. Его сила, уверенность и то, как он грамотно управляет страной, восхищает девушку.

На встречу с президентом девушка пошла не с пустыми руками, а со своими фотографиями, которые хотела передать Путину, но смогла передать службе протокола. На них был указан и ее номер телефона. Теперь девушка думает о том, что президент может ей позвонить.

Хоть разговор с Путиным и не продлился долго, девушка очень рада, что он обратил на нее внимание. Она считает, что у нее был шанс, и она попытала счастье.

Шилова добавила и то, что вполне могла быть первой леди. Но загадывать пока не будет, ведь сначала президент должен посмотреть фотографии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены.