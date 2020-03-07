На Васильевском столкнулись две иномарки, одна от удара отлетела прямо в дом

На перекрестке Гаванской улицы и Среднегаванского проспекте произошло столкновение двух автомобилей. В результате сильного удара одну из пострадавших машин отбросило в стену дома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером субботы, 7 марта. Об аварии, поделившись фотографиями, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Участниками столкновения стали «Фольксваген Поло» и, предположительно, «Вольво».
Обстоятельства аварии и виновник ДТП пока не выяснены. По словам свидетельницы события, одного из водителей увезли на машине скорой помощи, точной информации о его состоянии пока нет. По предварительным данным, обошлось без погибших.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пешеходной 1-й Советской под колесами Audi оказалась 60-летняя петербурженка.