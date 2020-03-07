На 1-й Советской улице пенсионерку сбила женщина на Audi

На 1-й Советской улице пенсионерку сбила женщина на Audi
Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Фото: pixabay.com

На пешеходной 1-й Советской улице в Центральном районе Северной столицы женщина за рулем Audi сбила пожилую петербурженку.

О дорожно-транспортном происшествии, случившемся в субботу, 7 марта, сообщили в городском управлении ГИБДД. Около двух часов дня на 60-летнюю пенсионерку совершила наезд женщина, управлявшая иномаркой Audi Q. Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода. При этом напомним, что 1-я Советская улица является пешеходной.

В результате случившегося пострадавшей потребовалась помощь медиков. Её увезли на скорой с травмами средней тяжести. Полиция проводит проверку по факту наезда и устанавливает детальные обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате ДТП на перекрестке Обводного и Измайловского два автомобиля отбросило в противоположные стороны.

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