Иномарки разлетелись по сторонам после ДТП на перекрестке Обводного и Измайловского

В Петербурге на перекрестке Обводного канала и Измайловского проспекта произошло ДТП. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия, на которых видна только одна машина.

Все случилось сегодня, 7 марта. По словам свидетелей аварии, второй участник от удара отъехал дальше. На фотографии видна разбитая машина марки BMW. У легковушки смят капот.

«Стоит, никому не мешает», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Обстоятельства столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании карманника, который оставил петербурженку без смартфона.